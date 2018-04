Anzeige

Seit dem Startschuss wurde von der Integrierten Leitstelle in Ladenburg acht Mal (einschließlich eines Probealarms) eine Warnung über Katwarn verschickt. Die höchste Zahl an empfangenen Nutzern wurde am 28. September erreicht, als 31 381 Menschen vor einer Lebensmittelerpressung gewarnt wurden.

Im Fall, dass nur ein begrenztes Gebiet von einer Gefahr betroffen ist, werden mit der sogenannten Schutzengel-Funktion ausschließlich die Menschen gewarnt, die sich zum Zeitpunkt der Gefahr direkt im Gefahrengebiet aufhalten oder diesen Bereich zuvor angegeben haben. Alle anderen Menschen werden nicht unnötig in Unruhe versetzt, teilt der Kreis mit. zg

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 07.04.2018