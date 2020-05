Beliebte Tradition endet

Für die älteren Oftersheimer ist das Ende der Awo-Cafeteria eine traurige Nachricht. Fast drei Jahrzehnte lang diente es als Anlaufpunkt für Senioren, mit heimeliger Atmosphäre und persönlicher Note. Das war nur möglich durch den unermüdlichen Einsatz vieler Ehrenamtlicher – was sich schon daran zeigt, dass die Fortführung des Projekts letztlich an betriebswirtschaftlichen Aspekten gescheitert ist. Obwohl der Awo-Kreisverband nicht auf Gewinnmaximierung aus war, konnte sich das Café mit dem neuen Konzept nicht selbst tragen. Dazu beigetragen haben allerdings auch einige der Gäste selbst. Wie Beteiligte einhellig berichten, kam es in den vergangenen Jahren immer wieder zu offenen Konflikten zwischen Besuchern.

Teils wurde das Angebot im Café bemäkelt, teils wurden neue Senioren geradezu aggressiv verdrängt. Auch das neue Personal litt unter den Bedingungen. Fast schon wie bei halbstarken Jugendlichen soll es zu Gruppenbildungen und Streit gekommen sein. Das neue Konzept wurde also offensichtlich von einigen Gästen grundsätzlich abgelehnt.

Das Ende vom Lied: Die Awo-Cafeteria ist Geschichte. Denn ein Konzept mit Freiwilligen, wie in den ersten 25 Jahren, ist weiter nicht in Sicht – und die Konflikte unter den Gästen tragen wohl kaum zu einer größeren Bereitschaft bei Ehrenamtlichen bei. Einen hauptamtlichen Betreiber zu finden, wird wohl noch schwieriger werden. Denn ein in Teilen kommerzielles Angebot ist – nicht zuletzt wegen der aufziehenden Wirtschaftskrise – kaum umsetzbar. Für die Senioren in Oftersheim endet damit eine lange und beliebte Tradition.

© Schwetzinger Zeitung, Montag, 25.05.2020