Benefizkonzert für Verein „Bärenherz“

Oftersheim.Der Sänger, Liedermacher und Speaker Lorenzo Scibetta kommt am Samstag, 2. Februar, 19 Uhr zu einem Konzert in den Boxclub „Intelligent Punchers“ in die Mannheimer Straße 40. Scibetta wird Stücke aus seiner aktuellen Produktion „Mein Name ist Kind – das Wohnzimmerkonzert“ spielen.

Der Erlös des unplugged-Konzerts mit Speaking-Elementen geht an den Verein „Bärenherz“, der Kinderhospize betreibt. Dort werden Kinder mit geringer Lebenserwartung aufgenommen. zg/Bild: Reymann

© Schwetzinger Zeitung, Mittwoch, 30.01.2019