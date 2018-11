Benzingespräche in lockerer Atmosphäre

Oftersheim.Der Vorstand des MSC-Ortsclubs hatte seine Helfer zum Dankeschön-Fest ins Clubhaus des Hundesportvereins eingeladen. Organisiert wurde das Treffen vom Wirtsehepaar zusammen mit Andrea Kumpf, teilt der MSC mit.

Geselligkeit und das gemütliche Beisammensein ohne Stress und Zeitdruck der Vorbereitung auf eine Veranstaltung im MSC-Kalender standen im Vordergrund. Da musste man sich keine Gedanken machen, wie viele Garnituren und Pylonen benötigt werden, ob alle Gerätschaften in Ordnung sind, ob alle Helfer zugesagt haben oder nachgehakt werden muss.

Auch die Überlegungen, ob ausreichend Pokale bestellt sind, ob das DRK informiert ist, die Feuerlöscher bei der Freiwilligen Feuerwehr abgeholt und das Speise - und Getränkeangebot attraktiv gestaltet sind, gehören zur Vorbereitung. Das alles sind Aufgaben, die ein Slalom- und Organisationsleiter innerhalb des Sportjahres zu bewältigen hat, wobei auch die Genehmigungsschreiben mit den Behörden und dem ADAC noch hinzukommen.

Wie in allen Vereinen wird es immer schwerer, die notwendige Mannschaft zusammen zu stellen, heißt es in der Mitteilung weiter. Aber diese Gedanken waren zweitrangig beim gemeinsamen Mittagessen und dem später folgenden Kaffee- und Kuchenbuffet. Die Mitglieder freuten sich über die gute Unterhaltung und die Benzingespräche mit Gleichgesinnten.

Am späten Nachmittag ging erneut eine gelungene Veranstaltung zu Ende und der Vorstand blickte in zufriedene Gesichter, die ganz bestimmt, so die Hoffnung, auch im kommenden Jahr bei den sportlichen Veranstaltungen des MSC zur Verfügung stehen werden. zg

© Schwetzinger Zeitung, Montag, 19.11.2018