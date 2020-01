Beratung bei Fragen rund um die Pflege

Oftersheim/Plankstadt.Welche Leistungen übernimmt die Pflegeversicherung? Wie finde ich einen Pflegedienst? Wer plötzlich mit Pflegebedürftigkeit in der Familie konfrontiert ist, braucht Antworten auf diese und andere Fragen. Antworten bekommt man in den Pflegestützpunkten des Rhein-Neckar-Kreises. Die für Oftersheimer zuständige Stelle ist im Rathaus Plankstadt angesiedelt. Dieser Pflegestützpunkt wird betreut von Gabriele Piuma.

Die Fachfrau für alles, was zur Pflege dazugehört, unterstützt die Ratsuchenden vom ersten Beratungsgespräch über die Einstufung bis hin zu Hausbesuchen: „Es ist wichtig, dass Pflegebedürftige die Leistungen in Anspruch nehmen, die ihnen zustehen. Die häusliche Pflege ist gut aufgestellt, man kann sich bei vielem unterstützen lassen. Man muss aber wissen, was alles möglich ist.“ zg

