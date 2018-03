Anzeige

Oftersheim.Uwe Rabe freute sich, bei der Winterfeier 17 treue Mitglieder im Rose-Saal auszeichnen zu können. Der Vorsitzende der Sportgemeinschaft (SG) Oftersheim konnte dabei im Beisein des Ehrenvorsitzenden Renate Girrbach und einer Abordnung des befreundeten Carnevalclubs Grün-Weiß unter anderem Berthold Bronner ehren. Er ist bereits seit 65 Jahren SGO-Mitglied. Nur fünf Jahre weniger sind Karl-Heinz Alt, Herbert Bronner und Hans-Peter Huckele dabei, heißt es in einer Pressemitteilung.

Raabe überreichte Urkunden und kleine Präsente. Neben den Ehrungen standen eine Reihe von Programmpunkten auf dem Plan. Die „Green Diamonds“ der Grün-Weißen, die Klasse 1b mit Tanja Laudenklos sowie die SGO-Playback-Show waren ein voller Erfolg und begeisterten die Anwesenden. Rabe erwähnte in seiner Ansprache zudem die erfolgreiche Jugendarbeit mit 25 Mannschaften, 40 Betreuern und 380 Jugendlichen. Er ging auf den sportlichen Erfolg der ersten und zweiten Mannschaft ein. Der erste Fußballtrupp spielt in der Kreisklasse A, die zweite Vertretung in der B-Klasse. Der Vorsitzende würdigte die positive Entwicklung der Damenabteilung und den großen Zusammenhalt innerhalb des Vereines.

Die Geehrten 65 Jahre: Berthold Bronner 60 Jahre: Karl-Heinz Alt, Herbert Bronner und Hans-Peter Huckele 50 Jahre: Johann Müller, Erich Rehberger und Ewald Berlinghof 40 Jahre: Peter Kugler, Klaus Winterhof, Uwe Pfister und Ulrich Weber 25 Jahre: Satisch Balasubramaniam, Tim Zimmermann, Marc und Reinhard Janko, Marcel Weiss und Marc Schultheiss zg

Die „Grasshoppers“ sorgten für die Bewirtung der Gäste, die nach dem offiziellen Programmteil noch verweilten und Zeit für angenehme Gespräche und den Austausch von Vereinsanekdoten fanden. ur/zg