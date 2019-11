Besinnlich in den Advent

Oftersheim.Es ist so weit: Der Weihnachtsmarkt des Heimat- und Kulturkreises öffnet am Samstag, 30. November, und Sonntag, 1. Dezember, seine Türen. Bereits zum 36. Mal können sich die Besucher am ersten Adventswochenende von den handwerklich angefertigten Produkten begeistern lassen. Neben kulinarischen Leckereien wird es auch Programm für Jung und Alt geben.

Auf Plakaten im Eingangsbereich der Mannheimer Straße 59 und 61 sind die einzelnen Aussteller und Veranstaltungen aufgeführt, damit sich die Gäste einen Überblick verschaffen können. Es wird selbst gemachter Eierlikör und Marmelade verkauft wird – der Erlös wird nach Peru gespendet. Auch die Mitglieder des Heimat- und Kulturkreises präsentieren ihre selbst gefertigten Verkaufsprodukte wie Yvonne Wierer ihre Marmelade oder Brigitte Münch ihre Patchwork-Arbeiten.

Am Samstag wird ab 14 Uhr zur Eröffnung die Kindergartengruppe Sankt Kilian ihren Auftritt haben. Um 14.30 Uhr folgt die Flötengruppe der Friedrich-Ebert-Grundschule, anschließend der Schulchor der Theodor-Heuss Schule. Um 16.30 Uhr ist der Posaunenchor zu hören. Am Sonntag beginnt das musikalische Programm um 14.30 Uhr mit den Alphornbläsern und zum krönenden Abschluss zeigt das Jugendorchester um 16 Uhr seine Darbietungen. Für Kinder in jedem Alter wird bei Christa Brake Basteln angeboten. mry

