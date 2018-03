Besinnungslos statt besinnlich

Wir sprechen von der besinnlichen Zeit, wenn es um den Advent und Weihnachten geht. Ich taufe sie um in "besinnungslose" Zeit. Das resultiert aus Beobachtungen, die derzeit prima in innerstädtischen Shoppingarealen gemacht werden können. So hetzen manche Menschen durch die Straßen ohne Rücksicht auf Mitmenschen zu nehmen und entladen angestaute Aggression gegenüber Fachverkäufern, die darüber

...

Sie sehen 59% der insgesamt 681 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse. Um diesen Artikel weiterzulesen, melden Sie sich bitte an oder wählen Sie eines der unten aufgeführten Angebote aus. Ich bin Online-Abonnent Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Einzelartikel kaufen: Sie kennen diese Bezahlweise noch nicht?

Hier haben wir alle wichtigen Informationen für Sie. Sie kennen diese Bezahlweise noch nicht? Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. nur 9,99 € monatlich Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Schwetzinger Zeitung, Montag, 02.12.2013