Oftersheim.Claudia Schindler vom Skiclub Oftersheim organisierte eine Skifreizeit für Familien. Diesmal ging es in die Dolomiten, genauer gesagt, ins Fassatal im Trentino. 29 Skiclubmitglieder verbrachten eine wunderschöne Woche im Hotel „El Geiger“ in Meida (Pozza di Fassa) und ließen sich dort das leckere Essen schmecken.

Noch wichtiger war natürlich der Brettlspaß. Bei strahlendem Sonnenschein wurde die „Sella Ronda“ in beide Richtungen gefahren; ein paar besonders Ausdauernde wagten sich sogar an die „Gebirgsjägertour“. Der Dolomitenskipass ermöglichte auch Skitouren in andere Täler, was ausgiebig genutzt wurde, wie auch die Hütten, in denen die für Italien typisch dickflüssige heiße Schokolade zubereitet wurde, die wunderbar wärmte.

Aber auch der Skinachwuchs kam nicht zu kurz. Die beiden Skilehrer, Chris Kahanek und Fabian Höfler, waren diesmal mit neun Kindern unterwegs, die sich zu richtigen Nachwuchsrennfahrern entwickelt haben.