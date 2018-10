Besser nicht aufrufen

Warum immer bei Zalando. de oder Amazon.de zum Online-Shopping vorbeischauen, wenn man Markenmode zum sensationellen Angebotspreis auch unter www.feuerwehr-oftersheim.de kaufen kann? Auch wenn es entgegen der ersten Vermutung auf dieser neuen Internetseite für Stilbewusste leider keine Einsatzkleidung oder trendige Feuerwehrhelme zu erwerben gibt . . .

Doch bei allem Sinn für Hu-mor: Die Angelegenheit um die Internetadresse der Oftersheimer Feuerwehr ist durchaus eine ernste Sache. Nicht nur, dass die Modeseite – die sich offenbar auf dem Umweg über China den Adressen-Namen geschnappt hat – eine Quelle für Computerviren oder dubiose Angebote sein könnte. Auch ein Impressum oder Allgemeine Geschäftsbedingungen sind auf der Homepage nicht vermerkt, dafür die Logos großer Kreditkartenfirmen und Logistikunternehmen in schlechter Auflösung. Die Seite lockt vor allem ahnungslose Internetnutzer aus der Region an, die sich eigentlich für das Geschehen der Oftersheimer Ehrenamtlichen interessieren oder sich über aktuelle Einsätze der Feuerwehr informieren wollen.

Dass die Gemeinde nun juristisch die Adresse „zurückholen“ will, ist also gut, auch wenn es dazu vermutlich einiger Anstrengungen und Zeit bedarf. Denn am Ende fällt es durchaus auf die Gemeinde und ihren Ruf zurück, wenn unter der Adresse der Oftersheimer Feuerwehr ein vielleicht unseriöser Onlineshop seine Angebote unterbreitet.

© Schwetzinger Zeitung, Donnerstag, 25.10.2018