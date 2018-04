Anzeige

Oftersheim.Eine Studienreise nach Berlin haben elf Mitglieder und Freunde der CDU unternommen. Über die Gedenkstätte Berliner Mauer in der Bernauer Straße ging es anlässlich der ersten kleinen Erkundungstour zum imposanten Neubau des Bundesnachrichtendienstes. Die Reisegruppe ließ den Tag mit einem gemeinsamen Essen und anregenden Gesprächen über die ersten Eindrücke ausklingen.

Am nächsten Morgen ging es zu Fuß am Bode-Museum vorbei – die dort entwendete Goldmünze konnte nicht gefunden werden – zum Berliner Dom, um gemeinsam einen evangelischen Gottesdienst zu besuchen. Danach stand ein Besuch des Humboldt-Forums im Berliner Schloss auf dem Programm.

Bei herrlichem Wetter durfte eine Spreefahrt nicht fehlen, zuvor wurde das Nikolaiviertel besucht. Der Tag wurde mit einem ausgedehnten Spaziergang vom Gendarmenmarkt über den Checkpoint Charlie, Topographie des Terrors, Stelenfeld hin zum Brandenburger Tor fortgesetzt und mit einem hervorragenden Abendessen abgerundet. Die Reisenden beschäftigten sich auch mit der zweiten deutschen Diktatur. Dazu besuchten sie das Stasi-Museum in der Normannenstraße und die Stasi-Gedenkstätte in Hohenschönhausen. Eine eindrucksvolle Führung im Stasi-Museum mit Michael Bradler – dem Autor des Buches „Ich wollte doch nicht an der Mauer erschossen werden“ – ließ die Mitglieder nach einem anregenden Abschlussgespräch nachdenklich ins Stasi-Gefängnis weiterfahren.