Betreuung wird teurer

Oftersheim.Schon vor fünf Jahren beschloss der Gemeinderat, sich bei den Elternbeiträgen für die Kinderbetreuung an den Landesrichtsätzen zu orientieren. Ziel war ein möglichst transparenter und konfliktarmer Prozess bei der Entwicklung der Elternbeiträge. Eine Entscheidung, die sich in den vergangenen Jahren bewährte und von allen Fraktionen mitgetragen wurde. Und auch dieses Jahr folgte der Rat mehrheitlich den Landesrichtsätzen. Nur die SPD lehnte eine Mehrbelastung der Eltern derzeit ab.

Für das kommende Kindergartenjahr 2020/2021 sehen die Landesrichtsätze einen moderaten Anstieg der monatlichen Gebühren vor. Ein Kind in der Regelgruppe soll in der Folge nicht mehr 117 Euro im Monat, sondern 119 Euro kosten. Bei den Gruppen mit verlängerter Öffnungszeit steigen die Preise von 135 Euro auf 137 Euro (30,5 Wochenstunden), von 146 auf 148 Euro (33 Wochenstunden) und von 157 Euro auf 160 Euro (35,5 Wochenstunden).

Die Gebühren der Krippenbetreuung bei 30,5 Stunden wachsen von 345 Euro auf 352 Euro. Bei 33 Wochenstunden fallen anstatt 373 Euro 381 Euro und bei 35,5 Wochenstunden anstatt 402 Euro 410 Euro zu Buche. Und die Gebühren für die Tageskrippe steigen von 566 Euro auf 577 Euro. Die Ermäßigungsregel bleibt dabei unverändert. Bei zwei Kindern unter 18 Jahren müssen Eltern 75 Prozent der Gebühren tragen. Bei drei Kindern unter 18 Jahren sind es 50 Prozent und bei vier Kindern noch 20 Prozent der Gebühren.

Schon genug belastet

Eine Steigerung, die in den Augen der meisten Ratsmitglieder vertretbar erschien. Von Kerstin Schnabel (FW) über Professor Dr. Jens Wagenblast (CDU) bis zu Patrick Schönenberg (Grüne) und Peter Pristl (FDP) herrschte Einvernehmen über die Gebührenanpassung. Einzig Jens Rüttinger (SPD) sah in der Erhöhung zum jetzigen Zeitpunkt das falsche Signal. Eltern stünden vor vielschichtigen Problemen und seien schon genug belastet. Eine Sicht, mit der sich die SPD nicht durchsetzen konnte. Pristl kritisierte die Haltung sogar. Fiel der Entscheid, sich an den Landesrichtsätzen zu orientieren, doch genau aus dem Grund, die Gebührenanpassung politisch zu entschärfen. Am Ende votierten 19 Ratsmitglieder bei zwei Gegenstimmen und einer Enthaltung für die Gebührenanpassung. ske

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 31.07.2020