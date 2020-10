Betriebskosten der ASB nicht mehr gedeckt

Oftersheim.In der Gemeinderatssitzung an diesem Dienstag, 20. Oktober, ab 18 Uhr im Rose-Saal geht es unter anderem um die Erhöhung der monatlichen Betreuungspauschale im Siegwald-Kehder-Haus von 55 auf 70 Euro für einen Ein-Personen-Haushalt und von 85 auf 108 Euro für einen Zwei-Personen-Haushalt.

Gemäß dem Vertrag über die Betriebsträgerschaft für die altengerechte Wohnanlage kann der ASB eine Erhöhung der Servicepauschale vornehmen, wenn die Kosten der Betriebsträgerschaft nicht mehr gedeckt sind.

Hausnotruf gehört zu Aufgaben

Die Betreuungspauschale umfasst die folgenden Leistungen: Personalkosten für die Betreuungskraft, entsprechende Ausfallreserve, Kosten Hausnotruf und Gemeinkostenanteil. Laut Vertrag übernimmt die Betreuungskraft beziehungsweise der ASB unter anderem folgende mit der Pauschale abgedeckten Leistungen: werktäglich einmaliger Kontakt mit den Bewohnern, um unentdeckt bleibende Mangel- und Notsituationen zu vermeiden; Ansprechpartner für Mieter; Kontaktperson für alle mit der Wohnanlage in Verbindung stehenden Personen und Organisationen; Unterstützung der Vermittlung und Koordination kostenpflichtiger Zusatzleistungen; soziale Betreuung und Beratung der Bewohner mit festen Sprechstunden oder nach Vereinbarung; Planung, Unterstützung, Durchführung und Betreuung von Freizeitaktivitäten; Ausrichtung von feststehenden Veranstaltungen; Unterstützung der Mieter bei eigenen Festlichkeiten sowie Hilfestellung bei Kontakten mit Behörden und Ämtern.

Anhand der Betriebskostenabrechnung zeigte der ASB ein entsprechendes Defizit auf, weshalb im April 2019 die monatliche Servicepauschale erhöht, eine volle Kostendeckung aber nicht erreicht wurde. Für eine volle Kostendeckung müsste die Pauschale bei monatlich 3734,90 Euro liegen.

Die der Gemeinde entstehenden Kosten für die Servicepauschale werden grundsätzlich auf die Mieter des Siegwald-Kehder-Hauses umgelegt. Die letzte Erhöhung der Betreuungspauschale für die Bewohner war im Jahr 2011 im Zuge der Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen erfolgt.

Der Gemeinderat hatte sich in seiner Sitzung im April 2019 mit dem Thema beschäftigt, konnte sich aber nicht zu einer Erhöhung der Betreuungspauschale durchringen. Bürgermeister Jens Geiß sollte noch einmal das Gespräch mit dem ASB suchen und Verhandlungen über die Möglichkeit einer zeitlich gestaffelten Erhöhung der Servicepauschale führen.

Keine Änderungen bei Pauschale

Jedoch sah sich der ASB nicht in der Lage, Änderungen in der Betreuungskostenpauschale vorzunehmen. Vielmehr liegen die abgerundeten, in Rechnung gestellten 3600 Euro bereits unter den genannten 3734,90 Euro – der Betrag zur Kostendeckung. Die bisherigen Mehrkosten trägt bislang die Gemeinde Oftersheim, diese belaufen sich auf bis dato rund 13 600 Euro.

Die Verwaltung empfiehlt dem Ratsgremium, den jetzigen Schritt vollständig zu gehen, wobei auch mit dem ASB abgestimmt wurde, dass in Zukunft kleinere Schritte gegangen werden müssen.

Außerdem berät der Gemeinderat über den Antrag der Gemeinderatsfraktion Bündnis 90/Die Grünen zum Thema „Resolution für Demokratie, Toleranz und Weltoffenheit in Oftersheim“. In der Gemeinderatssitzung vom Juli hatte der stellvertretende Fraktionssprecher Patrick Alberti angekündigt, dass die Fraktion einen Antrag stellen wird, was mittlerweile geschehen ist. Bei der Vorberatung des Antrags hat Alberti sowohl die Ratsmitglieder als auch die Verwaltung über die näheren Hintergründe und Inhalte des Antrags informiert und diese eingehend erläutert.

Darüber hinaus steht auf der Tagesordnung die Rückzahlung zweier Darlehen in Höhe von insgesamt knapp 205 100 Euro bei der L-Bank, die Festsetzung des kalkulatorischen Zinssatzes für kostenrechnende Einrichtungen auf zwei Prozent sowie Anfragen der Gemeinderäte und Bürger und Bekanntgaben. az/zg

