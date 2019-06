Bewerber stellt sich vor

Oftersheim.Pfarrerin Esther Kraus geht zum 1. September in den Ruhestand. Die Gemeinde wird sich mit einem festlichen Gottesdienst von ihrer beliebten Seelsorgerin verabschieden und für sie den Segen Gottes erbitten, heißt es in einer Mitteilung der evangelischen Kirchengemeinde. Am Sonntag, 14. Juli, ist um 15 Uhr der ganze Ort zum Gottesdienst in der Christuskirche und zum anschließenden Empfang im Gemeindehaus eingeladen.

Die Stelle wurde ausgeschrieben und es könnte möglich sein, sie zum 1. September wieder zu besetzen. Es liegt eine Bewerbung vor: Pfarrer Tobias Habicht (Bild) der im Moment in Bühlertal wirkt, wird sich am Sonntag, 7. Juli, um 18 Uhr mit einer Abendandacht und einer anschließenden Gemeindeversammlung der Gemeinde vorstellen. Er ist verheiratet und hat zwei Kinder.

Der Kirchengemeinderat wird dem Bewerber nach der Ordnung der Landeskirche durch eine Wahl das Vertrauen aussprechen: Am Mittwoch, 17. Juli, findet der Wahlgottesdienst statt, so dass auch mit dem Weggang von Esther Kraus das Pfarramtsteam hoffentlich bald wieder vollständig ist. zg/Bild: Habicht

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 28.06.2019