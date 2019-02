Bezahlbarer Wohnraum ist Problem

© spd

Oftersheim.Beim Kandidatentreffen des SPD-Ortsvereins ging es vor allem um aktuelle Themen. So äußerte Gemeinderätin Gudrun Wipfinger-Fierdel ihr Missfallen über die Veränderungen im Oftersheimer Wald, heißt es in einer Pressemitteilung. Immer weniger Bäume, immer mehr Zäune, „das ist nicht das, was wir wollten, als wir den Plänen von Land und Forst zustimmten“, meinte die stellvertretende Fraktionssprecherin. Dies sahen die anwesenden ebenso. Sie fragten sich: „Ist das eigentlich noch unser Wald?“

Gemeinderatskandidatin Katharina Seufert forderte mehr bezahlbare Wohnungen, insbesondere für junge Familien. Sie kenne viele Fälle, die sich in der Hardtgemeinde kaum noch die Miete leisten könnten – wenn sie denn überhaupt eine Wohnung fänden.

Vorstandsmitglied Markus Zimmermann äußerte in dem Zusammenhang, dass es auch schwer sein, ein Haus für eine Famile kaufen zu können. Zum einen sei das Angebot recht überschaubar, zum anderen die Preise völlig überzogen, so der Diplom-Volkswirt, der nach eigener Aussage gerne sein Fachwissen im Gemeinderat einbringen würde.

Kandidat Willi Egler ergänzte, dass es auch an senioren- und behindertengerechten Wohnungen fehle. Die neugebauten Objekte, die in der Ortsmitte zum Kauf angeboten würden, seien für viele Menschen nicht finanzierbar. Gemeinderat Bernd Hertlein erinnerte an den SPD-Antrag zur Errichtung von weiterem bezahlbarem Wohnraum auf dem gemeindeeigenen Grundstück in der Plankstadter Straße. zg

© Schwetzinger Zeitung, Montag, 25.02.2019