Biber Kasimir backt für Freund Frippe

Oftersheim.Die Gemeindebücherei lädt Kinder im Alter von drei bis vier Jahren am Mittwoch, 29. Januar, von 15.30 bis 16 Uhr in ihre Räume in der Mannheimer Straße 67 zu einer Betrachtung des Bilderbuchs „Kasimir backt“ ein, das von Lars Klinting stammt.

Biber Kasimir hat Geburtstag. Sein Freund Frippe gratuliert ihm. Aber was soll Kasimir Frippe anbieten? Einen Kuchen natürlich. Den muss er allerdings erst backen. Frippe hilft ihm dabei, dann geht es schneller. Und die jungen Besucher? Die dürfen zugucken, ob die beiden auch alles richtig zubereiten. Außerdem gibt’s ein Rezept zum Nachmachen. Das Angebot richtet sich, so heißt es in der Mitteilung des Veranstalters, an alle, die gern Kuchen essen und immer schon mal selbst backen wollten.

Eine Vorlesepatin liest die Geschichte vor, die Kinder betrachten gemeinsam das Bilderbuch. az/zg

