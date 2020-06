Biblische Gütergemeinschaft

Oftersheim.Alles teilen – das war das Thema des Gottesdienstes am vergangenen Sonntag in der evangelischen Christuskirche. Grundlage war ein spannender Text aus dem 4. Kapitel der Apostelgeschichte (Verse 32 bis 37), der zum Nachdenken anregt, provoziert und zu neuen Blickwinkeln verhilft.

In der Bibel wird berichtet, dass die ersten Christen ihr ganzes Hab und Gut verkauften und alles miteinander teilten, was sie hatten. Aber ist das realistisch? Und was tragen solche Idealbilder für die Zukunft unserer Wirtschaft bei? Was viele Menschen schon vor der Corona-Krise ahnten, ist nun nicht mehr zu leugnen: Unsere Wirtschaft muss und wird sich ändern.

Verletzliches Wirtschaftssystem

Es sind nicht nur die Verwerfungen durch die von der Pandemie ausgelösten Krise, die zeigen, wie verletzbar unser Wirtschaftssystem ist. Es sind auch Klimawandel und Migrationskrise, die Schere zwischen Arm und Reich, die immer weiter aufgeht und der Raubbau an den Ressourcen dieser Welt. Das Wachstum hat Grenzen. Aber was bedeutet das für eine Ökonomie, die auf Wachstum aufgebaut ist?

Die biblischen Berichte von der Gütergemeinschaft der ersten Christen wie auch die Worte Jesu stehen zur heutigen Situation völlig quer. Denn in ihnen geht es nicht darum, möglichst viel zu besitzen. Es geht darum zu leben – in Einklang mit Gott, den Mitmenschen und mit sich selbst. Es geht nicht ums Haben, sondern ums Sein. Es geht darum, dass alle genug zum Leben haben und niemand Angst haben muss, seine Kinder hungrig ins Bett schicken zu müssen.

In unsere Lebenswelt übersetzt: Es geht um Teilhabe am gesellschaftlichen Leben, um Chancen, um Bildung – und um Solidarität. Und darum, dass diejenigen, die im Wohlstand leben, das Teilen lernen.

Die Texte der Bibel liefern uns keine vorgefertigten Lösungen – so sehr manche Menschen sich das wünschen mögen. Aber sie richten unseren Blick neu aus. Sie stellen scheinbar Selbstverständliches in Frage. Sie provozieren uns und regen unsere Kreativität an. Sie fragen nach neuen Wegen. Bei der Suche nach diesen neuen Wegen geht es mir nicht um schlichte Appelle zu Gerechtigkeit und Solidarität, sondern um geistliche Orientierung. Um die Frage nach unserem eigenen Anteil und unseren Aufgaben.

Wenn wir nach neuen Wegen suchen, sind wir nicht auf uns allein gestellt. Gottes Geist begleitet uns seit den ersten Tagen des Glaubens und der Kirche. Darauf vertrauen wir. Und es geht mir darum, auf Menschen zu hören, die die Wirtschaft von innen kennen – und von dort aus weiterdenken.

Spannende Einblicke

Alles teilen – das war auch Thema des vergangenen Gottesdienstes aus dem Schwetzinger Gottesdienstformat „For Your Soul“ mit Pfarrer Steffen Groß und mir aus der Wollfabrik. Weitergedacht hat am Samstagabend mit uns Andrea Hartmann, ihres Zeichens Diplom-Volkswirtin und Unternehmerin aus Schwetzingen, aber auch engagierte Christin und Kirchengemeinderätin in Schwetzingen. Sie stand Rede und Antwort und ermöglichte uns spannende Einblicke und Ausblicke auf die Wirtschaft, auf den Bibeltext und Kirche heute. Der Gottesdienst steht unter https://www.youtube.com/watch?v=80h_ILHZd-k zum Nachsehen und Nachhören.

Aufgabe und Ansporn

Alles teilen – das ist eine große Aufgabe. Ansporn, Zuspruch und Anspruch für uns alle. Nach wie vor teilen wir unsere Begeisterung fürs Singen an fast jedem Abend als Familie. „Der Mond ist aufgegangen“ wird an unserem großen Wohnzimmerfenster kräftig gesungen. Manchmal singen Menschen mit, manchmal singen wir auch alleine.

Unsere Landeskirche ermutigt uns alle dazu, an der schönen Gewohnheit des Abendgebets beim Glockengeläut festzuhalten – so läuten unsere Glocken weiterhin zur Abendzeit um 19.30 Uhr wie auch zur Mittagszeit um 12 Uhr: https://www.ekiba.de/html/aufruf_zum_ abendgebet.html

Schließlich: Alles teilen – das ist in Zeiten weltweiter Not und Wirtschaftskrisen besonders für bedürftige Menschen bei uns oder in unseren Partnerkirchen wichtig und notwendig. Unter https://www.ekiba. de/html/content/spenden_fuer_ corona_notfaelle.html findet man Möglichkeiten, wie man spenden und anderen helfen kann.

Und so wünsche ich Ihnen für die Woche viel Kraft und Segen – bleiben Sie gesund und behütet! Mit herzlichen Grüßen aus dem Pfarramt, auch von Vikarin Sophia Leppert und Pfarrerin Sibylle Rolf.

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 16.06.2020