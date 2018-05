Anzeige

Beim anschließenden Wettkampf „Shorty“ gingen die Hundesportler aus der Hardtgemeinde mit zwei Paaren an den Start. Beim „Shorty“ werden zwei unterschiedliche Parcours nebeneinander aufgebaut und von zwei Mensch-Hund-Teams überwunden.

Sind Zwei- und der Vierbeiner der ersten Sektion im Ziel, ertönt ein Pfiff und das Team der zweiten Sektion startet. Sobald diese beiden im Ziel sind, wird die Zeit gestoppt. Auch hier sind zwei möglichst schnelle und fehlerfreie Durchgänge zu absolvieren.

Bei Sybille Hälbich mit „Biene“ und Janina Schneider mit „Lilly“ hat dies an diesem Tag sehr gut geklappt: Am Ende konnten sie sich über einen fünften Platz freuen. Simone Meier mit „Paddy“ und Jennifer Wiest mit „Eddy“ landeten an diesem Tag auf dem 15. Rang.

Nun ist die Turnierhundesportgruppe des HSV gespannt, was die nächsten Turniere in dieser Saison bringen werden. me

