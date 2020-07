Bienen mögen die violetten Farbtupfer

Oftersheim.Sie werden bis zu zwei Meter groß, etwas distelartig, aber herrlich anzusehen, die Artischocken mit ihren riesigen violetten Blüten in Altneurott beim Hof Gieser. „Toll, dass so etwas bei uns in Oftersheim gedeiht und gleichzeitig ist es ein Eldorado für Insekten. Auch Feinschmecker kommen auf ihre Kosten“, schreibt uns unsere Leserin Yvonne Wierer, die auch das schöne Foto geschickt hat.

Doch nicht nur auf großzügigen Feldern gedeiht die Pflanze. Sie benötigt im Garten etwa ein Quadratmeter Fläche und bevorzugt sonnige, warme Orte. Geerntet werden die faustgroßen Blütenköpfe, wenn sie noch geschlossen sind und die äußeren Schuppen leicht abstehen. Verpasst man diesen Zeitpunkt, zeigt sich eine große violette Blüte.

Die frostempfindliche Artischocke stammt ursprünglich aus dem Mittelmeerraum. Nachdem die Pflanze durch den florentinischen Händler Filippo Strozzi Mitte des 15. Jahrhunderts aus Sizilien importiert worden war, trat sie ihren Siegeszug durch Caterina de’ Medici 1533 nach Frankreich und Großbritannien an. Bis zur französischen Revolution war die Artischocke in den Gärten des französischen Landadels ein Zeichen von Reichtum und vornehmer Lebensart. Ende des 19. Jahrhunderts wurde sie von italienischen Einwanderern auch in den USA eingeführt.

Bei großen Artischocken sind die unteren fleischigen Teile der Hüllblätter und die Blütenböden essbar. Die unter den Blättern liegenden Härchen, das so genannte „Heu“ (nicht geöffnete Blüten), sind nicht zum Verzehr geeignet. Die ganzen Blütenköpfe werden gebraten, gekocht oder frittiert.

Senkung des Cholesterinspiegels

Artischocken wird eine appetitanregende, verdauungsfördernde und cholesterinsenkende Wirkung zugeschrieben. Aufgrund unterschiedlicher Wirkmechanismen soll durch den Verzehr von Artischocken eine Senkung des Gesamtcholesterins möglich sein. Der enthaltene Bitterstoff Cynarin regt den Stoffwechsel der Leber an. Außer als Gargemüse werden ihre Blätter in Säften, Tees, Trockenextrakten und Tinkturen verwendet. az/zg

