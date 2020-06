Bienen suchen ein neues Zuhause auf dem Spielplatz

Oftersheim.Weil sich ein großer Bienenschwarm mit vermutlich 5000 Insekten auf dem Spielplatz an den Auwiesen (zwischen Fohlenweide und Leimbach) niedergelassen hatte, war das Gelände am Wochenende vorübergehend gesperrt worden. Das teilt die Gemeinde mit. Der örtliche Imker Werner Kraut sorgte für einen neuen Unterschlupf, den ein Großteil der Tiere im ersten Anlauf annahm. Die übriggebliebenen Bienen sammelte der Imker separat ein. Das Bienenvolk nahm der Bienenfachmann in seine Obhut.

Jetzt muss er die Tiere auf ihre Gesundheit hin prüfen. Der Spielplatz wurde am Dienstag wieder freigegeben. zg/Bilder: Gemeinde

© Schwetzinger Zeitung, Mittwoch, 10.06.2020