Bis zu vier Seiten mit Spielideen

Oftersheim.Kindergartenkinder sind von den Einschränkungen, die das Coronavirus mit sich bringen, auch betroffen. Die Kindergärten sind geschlossen, alle Freunde daheim und man kann sich nicht mit den Spielkameraden treffen. So wird der Tag oftmals sehr lang zu Hause. Die Leitung des Peter-Gieser-Kindergartens um Claudia Akershoek hatte daher die Idee, Kindergarten per Internet durchzuführen, heißt es in einer Pressemitteilung des Kindergartens.

Natürlich kann man nicht gemeinsam mit seinen Freunden singen, spielen oder klettern, aber man kann sich die Zeit mit malen, basteln und Tischspielen verkürzen. Claudia Akershoek sammelte von allen interessierten Eltern die E-Mail Adresse ein und hat so den Grundstock für ihre Kindergartenarbeit per Internet gelegt. Täglich werden drei bis vier Seiten an die Eltern verschickt. Diese enthalten Spiele für daheim, Geschichten zum Vorlesen, Fingerspiele, Lieder, Ausmalbilder und für die Vorschulkinder sogar Vorschulblätter. Die Zeit ohne Freunde wird nun etwas kurzweiliger und die Eltern können sich so einen Grundstock an Spielmaterial zulegen.

Betrieb ruht

Im evangelischen Peter-Gieser-Kindergarten stehen 75 Plätze für Mädchen und Jungen im Alter zwischen drei und sechs Jahren sowie zehn Plätze für Kinder ab einem Jahr zur Verfügung, die von jeweils zwei Fachkräften betreut werden. Wie in allen Einrichtungen in Oftersheim (und deutschlandweit) ruht dort der Betrieb aufgrund der Corona-Pandemie zunächst bis zum Sonntag, 19. April, um eine schnelle Ausbreitung der Krankheit zu verhindern. Wie es danach weitergeht, ist von der Situation abhängig und wird zu gegebener Zeit entschieden. zg

© Schwetzinger Zeitung, Montag, 06.04.2020