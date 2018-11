Blätter in zartem Grün

Oftersheim.Im Römermuseum in der Mannheimer Straße 59 sind Fundstücke einer „Villa rustica“, eines römischen Gutshofs, von Ausgrabungen auf den Hornungsäckern auf Oftersheimer Gemarkung in den 1960er Jahren ausgestellt. Einige der Exponate der sehenswerten Schau stellen wir in loser Folge detailliert vor.

Aus vielen Fragmenten konnten zwei unterschiedlich bemalte Wände als komplette Bilder rekonstruiert werden, das macht den Fund und die Ausstellung der „Villa rustica“ aus. Im Römermuseum sind beide Wände – die rote und die weiße – als rekonstruierte und bemalte Wandverkleidungen installiert, so dass man sich beim Besuch des Museumsraumes in die Zeit zurückversetzt findet.

Unser Exponat zeigt ein Bruchstück der weißen Wand. Die Fragmente sind wertvoll, denn sie zeigen, wie die Innenwandgestaltung im ersten Jahrhundert nach Christus ausgesehen hat. In spezieller Technik, in die das bereits erarbeitete Wissen um die frühe Ausgestaltung von Räumen einfloss, entstand ein Gesamtbild, das in speziell auf den Oftersheimer Ausstellungsraum angepassten Holztafeln neu zum Leben erwacht.

Typisch für den Zeitgeschmack

Typische Merkmale für den Zeitgeschmack sind auf der „weißen Wand“ vereint: Beginnend mit einem Sockel, der in Farbspritztechnik gestaltet ist, entwickelt sich daraus ein weiterer Bereich, der mit Gräsern bemalt ist. Darüber befinden sich gerahmte Felder, die von Kandelabern flankiert sind und vielleicht einmal Ort für weitere Bilder gewesen sind. Die Kandelaber sind typisch für die Epoche mit zarten Blättern und am oberen Ende mit Tierabbildungen versehen. Der obere abschließende Teil sorgt für den Blick in die Weite, in welchem sich diverse Friese abwechseln. Eine plastische Bordüre liefert noch mehr Tiefe. Die Farben reichen von Grünschattierungen über Rottöne bis zu schwarzen Akzenten.

Die „rote Wand“ ist etwas anders strukturiert, hat ebenfalls einen Sockel, die Rahmen und Kandelaber, jedoch zeigt sie zudem einen Löwen, der eine Gazelle jagt, am oberen Rand. Intensives Rot ist die Hauptfarbe, die dieser Wandgestaltung eine intensive optische Wärme gibt, die weiße Wand indes sorgt für Helligkeit und dezenten Raumschmuck. zesa

