Blick auf den „Flohmarktwagen“ lohnt

Oftersheim.Haben Sie sie schon? Die Büchereikarte, die Tore öffnet. Sie ist die Eintrittskarte zur Welt der gedruckten, digitalisierten Buchstaben und der Weltsprachen.

Nein? Dann wird es aber Zeit, denn der scheckkartengroße Büchereiausweis hat echtes Potenzial. Was das Ticket für eine Weltreise in der Bücherei in der Hardtgemeinde kostet? Erwachsene bis 60 Jahre zahlen 10 Euro im Jahr,

...