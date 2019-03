Blütenpracht zum Genießen

Oftersheim.Das Hoch „Hannelore“ hat in dieser Woche für Sonnenschein und frühlingshafte Temperaturen gesorgt. In Oftersheim heißt das Pendant dazu Ingeborg und sorgt für den floralen Frühling. Genauer gesagt in „Ingeborgs Floristikwerkstatt“ in der Luisenstraße 5, wo passend zum Wetter die Blütenpracht in voller Schönheit zu bewundern ist und – was noch viel wichtiger ist – mit nach Hause genommen werden kann.

Das Frühlingsfest der Floristikwerkstatt am Samstag, 23. März, 8 bis 16 Uhr, ist ein ausgezeichneter Anlass, um all die Pracht zu genießen, die Inhaberin Ingeborg Keller und ihr Team in den vergangenen Tagen zusammengestellt haben. So wird es wieder eine Vielzahl von Schnittblumen und Pflanzen geben, dazu kreative Oster- und Frühlingsgestecke. Ob Tulpen, Narzissen, Krokusse, Hyazinthen, Rosen, Primeln oder Stiefmütterchen – die florale Vielfalt kennt keine Grenzen und es gibt immer wieder neue Ideen und Trends zu bestaunen.

Gewinnspiel und Verpflegung

Doch mit dem Einkauf endet das Erlebnis bei den Festen in der Floristikwerkstatt nie, sie sind immer ein kleines gesellschaftliches Event in gemütlichem Ambiente. An „Kurtis Verpflegungsoase“ im stimmungsvollen Innenhof versorgen Ehemann Kurt Keller und die Familie die Besucher mit Kaffee, Kuchen, Prosecco und Snacks – gute Gespräche eingeschlossen. Dazu gibt es wieder ein spannendes Gewinnspiel mit attraktiven Preisen. ali

© Schwetzinger Zeitung, Donnerstag, 21.03.2019