Blumen für Fronleichnam

Oftersheim.Trotz eingeschränkter Kontaktmöglichkeiten dürfen wieder Gottesdienste gefeiert werden. Deshalb soll auch Fronleichnam als besonderer Tag hervorgehoben werden und somit darf ein Blumenteppich vor der St. Kilianskirche nicht fehlen. Im Bild zu sehen das Exemplar vom vergangenen Jahr.

Selbst wenn man bei der Anmeldung für den Gottesdienst keinen Platz in der Kirche bekommen sollte – ein Spaziergang im Laufe des Tages zur Kirche, um den Blumenteppich zu bestaunen und ein Gebet zu sprechen, ist auf jeden Fall möglich. Aus diesem Grunde bittet die Pfarrgemeinde um Spenden von Blumen und Blüten für den Blumenteppich. Diese nimmt Franziska Wiltz in der Wiesenstraße 16 am Mittwoch, 10. Juni, entgegen.

Zupfen und sortieren

Dort zupfen und sortieren fleißige Helfer die Blüten nach Farben, um am nächsten Tag damit ein Bild zu formen. Am Fronleichnam-Morgen treffen sich die Helfer mit Mund-Nase-Maske zum Legen der Blüten ab 6 Uhr vor der Kirche. Bleibt zu hoffen, dass das Vorhaben in diesem mehr vom Wetter begünstigt ist als im vergangenen Jahr. Damals machte ein Gewitter alle Planungen zunichte, ein anderes Motiv musste kurzfristig gefunden werden. zg

