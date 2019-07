B+O eröffnet ambulanten Pflegedienst

Oftersheim.Die B+O-Familie hat ein neues Mitglied – den B+O Ambulanten Pflegedienst in der Gemeinde Oftersheim. Der neu gegründete ambulante Pflegedienst in der Mannheimer Straße 46 öffnet am Donnerstag, 1. August, ab 10 Uhr für alle Interessenten seine Pforten. Bei einem kleinen Sektempfang, Fingerfood und Kuchen haben die Besucher die Möglichkeit, sich über die Leistungen von fachkundigem Personal beraten zu lassen.

Seit fast 25 Jahren besteht in Brühl das B+O-Seniorenzentrum und ist in dieser Zeit stetig gewachsen. Nach dem Vier-Säulen-Versorgungsprinzip bietet die Einrichtung nicht nur stationäre Langzeit-Kurzzeitpflegeplätze an, sondern auch eine eigene Tagespflege und eine hausinterne, öffentliche Praxis für Physiotherapie, die für Hausbesuche zur Verfügung steht.

Ergänzend zu diesen Leistungen vor Ort in Brühl wurde 2016 ein ambulanter Pflegedienst integriert, der unter dem Motto „Ambulant mit Herz“ nun auch über eine Zweigstelle in Oftersheim tätig sein wird.

Die Wahl des Standortes fiel auf die Hardtgemeinde, da seit vielen Jahren eine große Zahl an Oftersheimer Bürgern die Leistungen des B+O-Seniorenzentrums sowie des Ambulanten Pflegedienstes von B+O in Anspruch genommen hat, heißt es in einer Pressemitteilung.

Die Geschäftsführer Klaus und Jürgen Oldewurtel fühlen sich seit Jahren mit der Hardtgemeinde verbunden und haben sich deshalb zu diesem Schritt entschieden. Sie freuen sich auf eine gute Zusammenarbeit aller Beteiligten.

Weitere Infos gibt’s unter www. bo-ambulanterpflegedienst.de oder für bei einem persönlichen, kostenlosen Beratungsgespräch bei B+O, Mannheimer Straße 46, Telefon 06202/70 88 10, E-Mail: apd-oftersheim @bo-seniorenzentrum.de zg

