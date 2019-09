Born und Kollegen stehen bereit

Oftersheim.Der SPD-Landtagsabgeordnete Daniel Born bietet in den Städten und Gemeinden des Wahlkreises regelmäßig Bürgersprechstunden an. Zur nächsten Oftersheim-Sprechstunde am Montag, 30. September, ab 17 Uhr lädt der Wahlkreisabgeordnete mit dem Oftersheimer SPD-Ortsverein die Bevölkerung ins Fraktionszimmer der Sozialdemokraten, Eichendorffstraße 2 (Verwaltungsgebäude), ein.

Dort stehen sowohl Born als auch die Stadträte der Oftersheimer SPD-Fraktion Rede und Antwort, heißt es in einer Pressemitteilung. „Ob Landespolitik oder Kommunalpolitik – an dem Nachmittag kommt alles auf den Tisch. Und oft kann man danach beim konkreten Anliegen hilfreich sein, offene Fragen aufklären und eine gute Unterstützung bieten“, so Born, der eine Terminvereinbarung empfiehlt: buero@daniel-born.de, Telefon 06205/3 83 24.

Hauptversammlung am Abend

Die SPD Oftersheim lädt zudem alle Mitglieder zur Jahreshauptversammlung mit Neuwahlen am Montag, 30. September, um 19.30 Uhr in den Gemeinschaftsraum, Mannheimer Straße 59, in Oftersheim ein, heißt es in einer weiteren Pressemitteilung. al/zg

