Bretonische Lieder und spanische Artistik

OFTERSHEIM.Lust auf Musik, Kunst und Kabarett? Dann lohnt ein Blick in den Veranstaltungskalender im eigenen Ort auf jeden Fall. Mit „Rosemie“ kommt „Sonst nix“ auf die Bühne im Rose-Saal in der Mannheimer Straße 95. Am Freitag, 17. Mai, nimmt die nach eigener Aussage „total verklemmte Schwäbin“ Rosemie Warth dort mit in ihren ganz eigenen Kosmos aus Selbstironie, Lebensphilosophie und grenzenloser Naivität. Ganz im Kontrast zu ihrem biederen und schüchternen Äußeren präsentiert sie feine, kluge und immer verblüffend-lustige Weisheiten. Ihre kreativen Wortschöpfungen regen zum Nachdenken an, während Rosemie ihre wahren Talente in Sachen Gesang, Tanz und Musik voll auslebt.

Rosemie ist eine Kunstfigur, die herrlich nah dran ist am „normalen“ Leben und damit fast immer den Nagel auf den Kopf trifft, wenn sie über den Alltag berichtet. Wenn sie dabei Worte in einer unnachahmlichen Art betont, müssen alle Lachmuskeln Schwerstarbeit leisten. Der Kartenvorverkauf startet Anfang April bei Haushaltswaren Oetzel, Mannheimer Straße 81. Die Karten kosten im Vorverkauf 19 Euro, an der Abendkasse 21 Euro.

Darf es auch mal was Kulinarisches sein? Mit einem Hauch von Spanien-Urlaub? Dann ist die Paella-Show genau das Richtige. Zutaten: frisch und mediterran. Würze: komödiantisches und artistisches Können, gepaart mit Kochkunst. Die Rede ist von den Mainzern Micha Messermann alias Paco De Paella und Andreas Rimelo alias Ramirez De Paella. In ihr Showprogramm, das schon einmal in drei Metern Höhe stattfinden kann, bauen die beiden geschickt die Zubereitung des Nationalgerichts aus Valencia an Spaniens Ostküste.

Kochtipps für eine Reispfanne

In einer Riesenpfanne knuspern Garnelen, Hühnerbrust, Rindfleisch, spezieller Reis und eine hauseigene Gewürzmischung. Dass die beiden Wirbelwinde einige Kochtipps geben, versteht sich von selbst. Versprochen wird jede Menge Unterhaltung mit Artistik, Musik, feiner Komik, feuriger Magie und jeder Menge „espectáculo!“, also Spektakel. „Mucho Gusto!“, heißt es am Freitag und Samstag, 19. und 20. Juli, in der Scheune in der Mannheimer Straße 59. Karten im Vorverkauf für 17 Euro, inklusive Paella, gibt es ab Montag, 17. Juni, bei Haushaltswaren Oetzel.

Ihr Debut gab „Daphne de Luxe“ im vergangenen Jahr, als sie den proppenvollen Rose-Saal zum Kochen brachte. Am Samstag, 23. November, wird sie genau das erneut dort tun und mit viel Witz, Humor und Esprit für einige Stunden bester Unterhaltung sorgen. Mit ihrem Soloprogramm „Das pralle Leben“ nimmt sie kein Blatt vor den Mund und geht mit Klischees aller Couleur ins Gericht. Klar haucht sie mit ihrer lasziven Art und der unverkennbaren rauchigen Stimme ihren musikalischen Mix aus Swing, Pop, Balladen und Chansons in die Menge. Ein optisches, verbales und hörbares Comedy-Erlebnis der Extraklasse. Der Vorverkauf startet ab Mitte Oktober bei Haushaltswaren Oetzel.

Im Gewölbekeller in der Eichendorffstraße 2 startet die Ausstellungssaison am Freitag, 1. März, mit Bildern unter der Überschrift „Alles hat seine Zeit“ der Oftersheimer Künstlerin Mechtild Ficht-Unger. Die gelernte Buchbinderin, Buchrestauratorin, Floristmeisterin und Verwaltungsfachangestellte studiert autodidaktisch seit 1990 Malerei mit Fokus auf Acryl- und Aquarellmalerei, dazu gesellen sich Pastellkreiden und Buntstifte. Seit 2014 gehört sie der Künstlergruppe Walldorf an. In leuchtenden Farben zeigen die kreativen Farbexperimente teils der Natur entlehnte Motive, teils Verläufe, die den Betrachter auffordern seine Fantasie zur Interpretation einzusetzen. Bis Freitag, 26. April, sind die ausdrucksstarken Bilder im Gewölbekeller zu sehen.

Ein leidenschaftliches Trio

Musikalisch locken am Sonntag, 19. Mai, „Two and a man“ um 17 Uhr für eine Stunde in den Gemeindepark. Die drei leidenschaftlichen Musiker aus Offenburg kommen mit einer guten Mischung aus leisen Tönen und bekannten Soul- und Popsongs der vergangenen Jahre. Theresa Seng (Gesang), Anne Wolf (Gesang) und Stefan Doll (Gitarre) haben im Herbst 2016 die Acoustic-Gruppe gegründet. Sie machen den Auftakt bei der „Musik im Park“-Reihe, zu der der Eintritt kostenlos ist.

Das zweite Konzert bedeutet ein Wiedersehen mit „An Erminig“, den Meistern bretonischer Klänge, am Sonntag, 23. Juni. Das Trio mit Barbara Gerdes, Hans Martin Derow und Andreas Derow bringt sein Programm „Plomadeg“ in die Kurpfalz mit. Lange bevor es Zeitungen und andere Medien gab, wurden Nachrichten, die über Skurriles, Erheiterndes oder Trauriges berichteten, von fahrenden Sängern und Musikanten von Ort zu Ort getragen. Das Programm „Plomadeg“ greift diese Tradition auf und erzählt in (Tanz-)Liedern und Balladen heitere, bewegende, aber auch traurige Begebenheiten aus dem täglichen Leben der bretonischen Landbevölkerung.

Das dritte Konzert der Reihe, am Sonntag, 15. September, wird vom Duo „BB Kusch“ gestaltet. Entertainer Michael Kuszmanik kommt als Power-Duo mit Sängerin Carina nach Oftersheim. Der Pirmasenser ist vom Dürkheimer Wurstmarkt und etlichen Auftritten mehr als Stimmungsmacher bekannt, hat aber auch Elvis-Songs und AC/DC-Kracher drauf.

Und nach dem großen Erfolg des Open-Air-Kinos im vergangenen Jahr ist am Samstag, 3. August, wieder ein Streifen auf Großleinwand zu erleben. Welcher steht noch nicht fest, das entscheidet sich im März.

