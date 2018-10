Brückentag in der Verwaltung

Oftersheim.Die Bücherei bleibt am morgigen Donnerstag und am Freitag, 2. November, geschlossen. Am heutigen Mittwoch ist die Ausleihe zu den üblichen Zeiten – 10 bis 12 Uhr sowie 14 bis 18 Uhr – geöffnet. Der nächste Ausleihtag ist dann am Montag, 5. November.

Für Verlängerungen und Bestandsrecherchen steht rund um die Uhr auch der Webopac zur Verfügung. E-Books und E-Magazine sind ebenfalls uneingeschränkt abrufbar auf der Onleihe und mit dem Pressreader.

Auch alle kommunalen Einrichtungen – außer den kommunalen schulischen Einrichtungen und der Albert-Schweitzer-Kindertagesstätte – sind am Freitag geschlossen. An den übrigen Tagen sind die Mitarbeiter wie gewohnt für die Bürger erreichbar. Die Öffnungszeiten der Rathausverwaltung sind montags, dienstags, donnerstags und freitags von 8 bis 12 Uhr, mittwochs von 8 bis 13 Uhr und donnerstags zusätzlich von 13.30 bis 18 Uhr.

Die Öffnungszeiten des Bürgerbüros sind montags und freitags von 8 bis 13 Uhr, dienstags von 8 bis 17 Uhr, mittwochs von 7 bis 13 Uhr und donnerstags von 8 bis 18 Uhr. zg

