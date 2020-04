Bücher, DVDs und CDs im Fahrstuhl

Oftersheim.Nach einer längeren coronabedingten Schließung bietet die Bücherei seit Montag unter Berücksichtigung der aktuellen Lage wieder ein eingeschränktes Ausleih-Angebot nach Terminvereinbarung an. Dabei gibt es aber einige Maßnahmen zum Schutz der Gesundheit zu beachten. Wie es gelingt, an Bücher, CDs und vieles mehr zu kommen, erfahren die Nutzer hier.

Zunächst kann man unter https://bibliotheken.kivbf.de/oftersheim/ mit dem Webopac im Medienangebot der Bücherei stöbern. Medien, die interessieren, sollte man sich am Besten direkt notieren. Täglich von 10 bis 12 Uhr besteht die Möglichkeit, bis zu sechs Medien telefonisch unter der Nummer 06202/59 71 55 vorzubestellen.

Autor, Standort und Titel

Längere Listen mit bis zu 30 Medienwünschen kann man per E-Mail an die Adresse: buecherei@oftersheim. de senden. Wichtig dabei ist: Autor, Titel, Standort und Verfügbarkeit sollten immer mit angegeben werden. Zudem sollten die Nutzer die Nummer ihres Bibliotheksausweises und eine Telefonnummer zur Terminvereinbarung parat haben.

Die Mitarbeiter der Bibliothek stellen die gewünschten Medien im Anschluss zusammen und verbuchen diese auf dem Bibliotheksausweis. Da momentan nur die Hälfte des Personals vor Ort ist, kann die Bearbeitung länger dauern.

Ist der Termin dann aber erst einmal vereinbart, können die Bücher, CDs oder DVDs an der Gemeindebücherei in der Mannheimer Straße 67 abgeholt werden. Die Übergabe erfolgt über den Fahrstuhl, an dem eine Klingel angebracht ist, die es bei der Abholung zu betätigen gilt. Der Fahrstuhl und das Gebäude dürfen dabei nicht betreten werden.

Wie die Abholung, so ist auch die Rückgabe der ausgeliehenen Medien nur nach einer vorherigen Terminvereinbarung möglich. Im Anschluss verbleiben die Medien für drei Tage in Quarantäne, bevor sie zurückgebucht und dann erneut verliehen werden können.

Alle Medien sind einheitlich für die Dauer von vier Wochen entleihbar. Die üblichen Ausleihbeschränkungen – für Spiele fünf, für DVDs ebenfalls fünf, für CDs zehn und für Tonies drei pro Ausweis gelten weiterhin. Neuanmeldungen können derzeit nicht bearbeitet werden. zg

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 21.04.2020