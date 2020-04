Bücher müssen in Quarantäne

Oftersheim.Die Gemeindebücherei öffnet wieder – allerdings im Pandemie-Betrieb. „Ihre und unsere Gesundheit liegt uns am Herzen. Die Auflagen zur Hygiene, zur Steuerung des Zutritts und zur Vermeidung von Warteschlangen gelten auch für uns. Deshalb muss die Wiederöffnung der Bücherei ab Montag, 27. April, mit einigen Einschränkungen erfolgen“, teilen die Mitarbeiter mit.

Ohne Termin ist kein Zutritt möglich. Da die Anzahl der Besucher begrenzt und der Zutritt gesteuert werden müssen, wird gebeten, den Besuch in der Bücherei telefonisch von 10 bis 12 Uhr unter der Nummer 06202/95 71 55 anzumelden und dann in dem reservierten Zeitfenster die Bücherei zu besuchen. So sollen Wartezeiten und ein zu hohes Personenaufkommen in der Bücherei und auf den Zugangswegen vermieden werden.

Der Einlass erfolgt über den Fahrstuhl, der Ausgang über das Treppenhaus. Zum Termin soll deshalb am Fahrstuhl geklingelt werden. Es gelten weiterhin längere Ausleihfristen: Alle Medien sind einheitlich für vier Wochen entleihbar, die Mahnroutine ist weiterhin ausgesetzt und abgelaufene Medien werden verlängert. Die üblichen Mengen-Ausleihbeschränkungen – fünf Spiele, fünf DVDs, zehn CDs oder drei Tonies pro Ausweis – gelten jedoch weiterhin. Neuanmeldungen und zeitaufwendige Beratungen können weiterhin nicht geleistet werden.

Die Rückgabe von Medien ist auch nur nach Terminvereinbarung möglich und erfolgt über die bereitgestellten Bücherwagen. Die Medien kommen dann für bis zu einer Woche in Quarantäne, bis sie zurückgebucht werden können. Das Leserkonto der Nutzer ist deshalb nicht aktuell.

Die Bücherei-Mitarbeiter bitten, keine Rückgaben vor die Tür legen. Der Entleiher hafte für die Medien. Vormerkungen würden dadurch eventuell nicht funktionieren.

Mundschutz ist Pflicht

Die Bücherei darf außerdem nicht mit der kompletten Familie, sondern nur einzeln oder höchstens zu zweit besucht werden. In den Regalzonen wird um eine zügige Medienauswahl gebeten.

Ein längerer Aufenthalt zum Schmökern, Lernen oder Zeitungslesen ist mit Rücksicht auf die Wartenden derzeit nicht möglich. Mit dem Kinderwagen im Fahrstuhl in die Bücherei zu fahren, ist im Moment ebenfalls nicht möglich.

Die Mitarbeiter richten auch weiterhin gerne ein Buchpaket und gestalten die Übergabe komplett kontaktlos über den Aufzug der Bücherei. Auch hierfür ist eine telefonische Anmeldung notwendig, die Bearbeitung des Auftrags werde einige Zeit dauern. Wegen der aufwendigen Durchführung müsse die Anzahl der Medien auf 20 begrenzt und Bilderbücher vom Abholservice ausgenommen werden. Ein Überraschungsbilderbuch-Paket sei aber möglich.

Wie in allen Einrichtungen des öffentlichen Lebens herrscht in der Bücherei außerdem Mundschutzpflicht. Um den Mindestabstand einzuhalten, gibt es eine besondere Wegeführung.

„Wir hoffen auf die Unterstützung unserer Besucher bei der Einhaltung der Vorschriften, denn diese sind die Bedingung dafür, dass wir auch weiterhin für Sie da sein können“, heißt es abschließend. zg

© Schwetzinger Zeitung, Montag, 27.04.2020