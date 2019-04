Bürger dürfen Feinstaubsensor bauen

© Bilder: Stadt TBB/FN-Archiv

Oftersheim.Wie hoch ist eigentlich die Feinstaubkonzentration in Oftersheim? Bisher gibt es dazu keine regelmäßigen und verlässlichen Messungen. Aber der Verdacht liegt nahe, dass sich zumindest an den stark befahrenen Straßen zu bestimmten Zeiten durchaus einige dieser kleinsten Partikelchen in der Luft befinden, heißt es in einer Pressemitteilung des Grünen-Ortsverbandes, und weiter: „Wahrscheinlich nicht so stark wie in unserer Landeshauptstadt Stuttgart, wo regelmäßig Feinstaubalarm herrscht, aber durchaus messbar.“

Deshalb, heißt es in der Mitteilung weiter, hätten sich auch schon Bürger an den Grünen-Ortsverband gewandt und gefragt, wie hoch denn wohl die Feinstaubkonzentration in Oftersheim ist. Auf dieses Anliegen der Bevölkerung möchten die Grünen mit einem Workshop reagieren. Interessierte Bürger können dabei ihren eigenen Feinstaubsensor bauen. Die Daten werden dann in Echtzeit auf einer interaktiven Karte dargestellt, so dass jeder die Feinstaubkonzentration jederzeit im Blick behalten kann. Darüber hinaus misst der Sensor Temperatur und Luftdruck.

„Das ist ein kleiner Beitrag zu mehr Transparenz für unsere Bürger“, berichtet Patrick Alberti, Sprecher des Ortsverbands. „Denn die Daten werden ganz ungefiltert ins Netz gestellt und können so für alle nachprüfbar öffentlich abgerufen werden.“ Daniel Cloutier ergänzt: „Nur mit Transparenz über die jeweilige Belastung vor Ort können wir in Zukunft geeignete Maßnahmen ergreifen.“ Beim Zusammenbauen der Komponenten und der Inbetriebnahme unterstützen die beiden Gemeinderatskandidaten Patrick Alberti und Daniel Cloutier, Vorkenntnisse sind nicht erforderlich.

Daten kommen ins Internet

Das Projekt stammt vom OK Lab in Stuttgart, die zur Open Knowledge Foundation Germany gehört. Diese hat es sich zum Ziel gemacht, mehr Transparenz für Bürger zu schaffen. Die Teilnehmerzahl für den Workshop ist auf zehn Teilnehmer begrenzt.

Der Grünen-Ortsverband teilt mit, dass er die Materialkosten und die Anleitung beim Zusammenbauen übernimmt. „Dafür setzen wir voraus, dass Sie die Messstation auch zu Hause aufbauen und die Daten der Gemeinschaft zur Verfügung stellen“, heißt es abschließend. zg

