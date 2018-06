Anzeige

Oftersheim/Brühl.Der Brühler Bürgermeister Dr. Ralf Göck will gar nicht verbergen, wie zufrieden er ist, als er in seiner Hufeisengemeinde Besuchern des Oftersheimer SPD-Ortsvereins das kürzlich eröffnete Mehrgenerationenprojekt vorstellt: „Vor fast 25 Jahren hat die Gemeinde angefangen, nach und nach die nötigen Grundstücke aufzukaufen.“

Was dabei entstanden ist, kann sich sehen lassen, finden die Oftersheimer Sozialdemokraten. Denn die 41 Wohnungen für Senioren machten zusammen mit den neun Wohnungen für Familien nicht nur optisch etwas her. Die Bewohner profitierten neben der zentralen Lage zwischen katholischer Kirche und Rathaus auch von einer Tagespflegestation im Gebäudeensemble, heißt es in einer Pressemitteilung der SPD.

Gazmend Widmaier, Geschäftsführer des verantwortlichen Pflegedienstes, weiß, dass die Nachfrage groß ist: „Alle Wohnungen sind belegt und wir haben jetzt schon eine Warteliste von 18 Familien.“ Dass sich die Senioren in das Pflegeangebot jederzeit einkaufen können, ist Teil des Konzepts für betreutes Wohnen, das die Gemeinde bei der Planung festgeschrieben hat.