Bürgermeinungist gefragt – trotz Coronavirus

Oftersheim.Es ist in diesen Tagen schon eine Mitteilung wert, wenn eine Veranstaltung, zu der eine größere Anzahl an Besuchern erwartet wird, stattfindet. Das Coronavirus scheint nahezu das gesamte öffentliche Leben lahmzulegen. Die Angst vor einer Ansteckung ist allerorten präsent. Das ist natürlich auch in Oftersheim der Fall. Daher ist die Tatsache umso erfreulicher, dass die Gemeinde sich nach reiflicher Überlegung und unter Abwägung aller Aspekte dennoch dazu entschieden hat, die Bürgerinfoveranstaltung als Auftakt für ein Gemeindentwicklungskonzept wie geplant stattfinden zu lassen.

„Wie soll sich unser Oftersheim in der Zukunft entwickeln?“ Um diese Frage dreht sich der Aufruf zur Beteiligung an der zukünftigen Entwicklung der Gemeinde am Mittwoch, 11. März, um 18.30 Uhr (Einlass: 18 Uhr) in der Kurpfalzhalle. Gemeinsam mit der Firma „Steg“ Stadtentwicklung aus Stuttgart möchte die Verwaltung die Meinung der Oftersheimer hören.

„Wir haben uns in enger Abstimmung mit dem Gesundheitsamt, mit dem wir natürlich in Kontakt stehen, gegen eine Absage entschieden“, meinte Bürgermeister Jens Geiß im Gespräch mit unserer Zeitung. „Dort ist man der Meinung, dass die Veranstaltung in der Größenordnung verantwortungsbewusst durchführbar ist.“ Man habe die Kurpfalzhalle lockerer bestuhlt. Eine Interaktion sei zwar gefragt, dennoch könne ein gewisser Abstand gewahrt bleiben.

Wer derzeit Erkältungssymptome zeit, darauf weist der Bürgermeister hin, solle aber besser zuhause bleiben, denn: „Wir haben ja zwei Wochen später noch eine Bürgerwerkstatt, an der man sich beteiligen kann. Es muss also niemand denken, er verpasse die Zukunft Oftersheim, wenn er an diesem Mittwoch nicht kommen kann. „Es gibt noch weitere Möglichkeiten, sich einzubringen. Das ist lebendiger Prozess, der gerade erst beginnt.“ So erzählt er, dass ihm Bürger, die am Mittwoch bei der Auftaktveranstaltung nicht teilnehmen können, auch schon Ideen ins Rathaus geschickt haben. „Die werden wir natürlich auch einbringen.“

Zwei Mitarbeiterinnen von „Steg“ – bei der Stuttgarter Firma war es laut Jens Geiß überhaupt kein Thema abzusagen – haben dem Gemeinderat in nichtöffentlicher Sitzung das Vorgehen bereits vorgestellt. Und diese Informationen sollen jetzt auch die Öffentlichkeit bekommen.

Keine Denkverbote

„Jeder ist am Mittwoch eingeladen, seine Meinung zu sagen“, wünscht sich der Bürgermeister eine rege Beteiligung. Abgesehen von der Verwaltung und den Gemeinderäten, die sich – so der Appell von „Steg“ – in dieser Phase bewusst zurückhalten sollen. „Es gibt keine Denkverbote“, ruft der Bürgermeister ausdrücklich dazu auf, alle Impulse auf den Tisch zu bringen.

Der zweite Schritt erfolgt bei einer offenen Bürgerwerkstatt, die am Sonntag, 29. März, um 14 Uhr im Rose-Saal stattfinden wird.

Danach werden die Ergebnisse von „Steg“ zusammengefasst und noch vor der Sommerpause des Gemeinderats veröffentlicht. „Wir freuen uns, wenn Sie sich beteiligen. Lassen Sie uns gemeinsam an der Zukunft von Oftersheim arbeiten“, lädt Bürgermeister Geiß zum Beteiligungsverfahren ein.

© Schwetzinger Zeitung, Mittwoch, 11.03.2020