Bürgermeister gratuliert per Brief

Oftersheim.Für das Gespräch mit unserer Zeitung unterbricht Jens Geiß die Tätigkeit, die der Grund unseres Anrufs ist: Der Bürgermeister unterschreibt die Glückwünsche für die Jubilare des Monats September, die er unter anderen Gegebenheiten gerne persönlich besucht hätte. Doch in Zeiten von Corona herrscht eben eine andere Normalität. Und davon betroffen ist auch der Personenkreis, der eigentlich allen Grund zum Feiern hat.

„Dazu gehören in der Regel Mitbürger, die ihren 80., 85. oder 90. Geburtstag begehen. Danach schaue ich jedes Jahr an dem Ehrentag vorbei“, erklärt der Rathauschef. Bei Ehepaaren macht er eine Stippvisite, wenn sie 50 Jahre verheiratet sind und danach auch bei allen weiteren Jubelhochzeiten. „Jetzt bekommen die Jubilare meine Glückwünsche leider nur per Post“, bedauert er. „Das ist schon extrem schade.“

Seit dem Lockdown, also seit März, hat er seine Besuche eingestellt. Dass er die liebe Gewohnheit trotz der Lockerungen noch nicht wieder aufnimmt, hat einen Grund: „Ich würde von einer Gesellschaft zur nächsten kommen. Und dabei handelt sich ja immer auch um ältere Menschen. Ich würde mich einfach nicht wohlfühlen, weil ja die Gefahr besteht, dass ich das Coronavirus vielleicht einschleppe“, begründet er seine Entscheidung, die ihm nicht leichtgefallen ist. Die Pandemie sei ja noch nicht überstanden, wie die Infektionszahlen belegen. „Deshalb denke ich, dass wir alles unternehmen müssen, um die Infektionskette zu unterbrechen beziehungsweise zu verlangsamen. Dazu gehört leider auch, die persönlichen Kontakte auf ein Minimum zu reduzieren“, sagt der Bürgermeister – und das steht auch in dem Anschreiben. Eine Ausnahme aber hat er gemacht: Vor wenigen Tagen hatte Oftersheims Ehrenbürger und der Vorvorgänger von Jens Geiß im Amt des Rathauschefs Geburtstag. „Bei Siegwald Kehder habe ich persönlich vorbeigeschaut. Da habe ich vorher aber nachgefragt. Und wir saßen im Sicherheitsabstand zusammen.“

Vielleicht irgendwann ein Fest

Zu den Besuchen bringt Jens Geiß neben der Gratulationsurkunde ein Präsent der Gemeinde mit. Darauf müssen die Jubilare zurzeit ebenfalls verzichten. „Aber wir haben die Idee, dass wir die betroffenen Menschen zusammen zu einem Fest einladen, sobald es die allgemeine Lage wieder zulässt. Damit sie nicht leer ausgehen.“ Auf einen Termin will und kann er sich jedoch noch nicht festlegen. „Das entscheiden wir dann situationsabhängig.“

Aber auch Jens Geiß vermisst etwas – den persönlichen Austausch mit den Menschen. „Mir fehlen diese Begegnungen. Bei den Besuchen kommt man leichter ins Gespräch“, weiß er. Oft sprechen die Bürger bei dem Anlass Themen an, deretwegen sie nicht extra ins Rathaus kommen. Wenn ein Problem unter den Nägeln brenne, nutzten die Oftersheimer diese Gelegenheit, um darüber zu sprechen. „Dann kann ich die Sachverhalte erklären.“ Aber im Moment müsse man eben abwägen. „Ich finde, die Gesundheit ist unser höchstes Gut – und die geht in dem Fall vor.“ Die Jubilare zeigten Verständnis – zumal sie selbst ohnehin die geplanten Feste häufig ausfallen lassen. „Ich kriege immer mal wieder ein Dankeschön auf meine Briefe. Das persönliche Anschreiben kommt gut an“, freut sich der Bürgermeister – und hofft, dass bald wieder andere Zeiten anbrechen. az

