Bürgermeister Jens Geiß in Quarantäne

Oftersheim.Die Gemeinderatssitzung am Dienstagabend leitete Bürgermeister-Stellvertreter Roland Seidel, weil Rathauschef Jens Geiß in seinem Familienurlaub in Quarantäne bleiben muss. Geiß war nach der Sitzung per Whatsapp an seinem Feriendomizil in Winterberg im Sauerland informiert worden, dass er im Rose-Saal „wegen Corona“ entschuldigt gewesen sei.

Über die Oftersheimer Facebook-Gruppe sowie in einer Nachricht an unsere Zeitung berichtete Geiß, dass er am Sonntagnachmittag auf der Corona-App eine „Warnmeldung mit hohem Risiko“ erhalten habe. Daraufhin habe er mit dem Gesundheitsamt des Hochsauerlandkreises telefoniert, um abzuklären, wie er mit dieser Information umgehen solle.

Er habe der Behörde geschildert, „dass ich mich hier nur im Familienkreis bewegt habe und keinerlei Aktivitäten im Innenbereich hatte, jegliche Unternehmungen haben wir draußen unternommen, unter Einhaltung größerer Abstände als gefordert“. Besuche in Einrichtungen wie Restaurants, Schwimmbad oder Ähnlichem habe es nicht gegeben. Daher liege der Schluss nahe, „dass mein Kontakt mit der entsprechenden Person in der Woche davor gewesen sein muss“. Da er in Oftersheim mehrere Termine mit einer größeren Anzahl an Personen gehabt habe, lasse sich nicht einengen, wer die Kontaktperson gewesen sei.

Das Gesundheitsamt habe ihm dringend empfohlen, von einer vorgezogenen Rückreise abzusehen und die Form der „Quarantäne im Familienkreis“ in dieser Woche fortzuführen, da dann die 14-tägige Inkubationszeit ablaufen könne. Einen Test hat Geiß nicht durchgeführt, er hat aber auch keine Krankheitssymptome.

Freiwillig zurückgezogen

„Ich habe mich also entschieden, in eine freiwillige Quarantäne zu gehen, um jegliches Risiko auszuschließen“, machte Geiß deutlich. Bislang gehe es ihm gut: „Allerdings zeigt mir diese Situation, wie schnell Corona, zumindest indirekt, ganz nah bei einem sein kann“. vw

© Schwetzinger Zeitung, Donnerstag, 22.10.2020