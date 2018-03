Bürgermeister schaut nach Alternativen

Anzeige

Oftersheim.Die Besetzung des neuen Ausschusses für Verkehrsangelegenheiten war schnell abgehakt. Einstimmig wurden in der Gemeinderatssitzung die Personalvorschläge, die die Fraktionen gemacht haben, angenommen. Peter Pristl gehört als einzelner Gemeinderat der FDP dem Ausschuss nicht an. Für ihn ist das, wie er bestätigte, in Ordnung. Er kann als Gast natürlich zu den Sitzungen dazukommen, ebenso wie Mitglieder der Bürgerinitiative Wohnen und Verkehr.

Nachdem diese Formalien geklärt waren, weitete sich der Tagesordnungspunkt bei der Gemeinderatssitzung allerdings zu einer Grundsatzdiskussion über den Fachmann aus, der die Gemeinde in Verkehrsangelegenheiten berät.

Die Ausschuss-Mitglieder Die Freien Wähler, die CDU und die SPD entsenden jeweils zwei Gemeinderäte als ordentliche Mitglieder in den Ausschuss für Verkehrsangelegenheiten und je zwei Stellvertreter (Namen in Klammern). Die Grünen stellen jeweils einen Gemeinderat. Die Vorschläge hat der Gemeinderat einstimmig angenommen. Freie Wähler: Dr. Tobias Ober, Silke Seidemann (Karlheinz Urschel, Friedbert Schnabel). CDU: Herbert Gieser, Marcus Fackel (Annette Dietl-Faude, Gerd Koppert). SPD: Bernd Hertlein, Jens Rüttinger (Gudrun Wipfinger-Fierdel, Rüdiger Laser). Grüne: Patrick Schönenberg (Rolf Siegel). az

Unzufrieden mit dem Experten

Mit dem, was Wolfgang Schröder vom beauftragten Büro BS Ingenieure aus Ludwigsburg liefert, sind viele Gemeinderäte unzufrieden, wie sich bei den zahlreichen Wortmeldungen herausstellte – nicht nur, weil er jüngst einen Termin abgesagt hat. So ist Peter Pristl der Auffassung, dass ein neuer Fachmann frischen Wind in die Verkehrsproblematik bringen könnte. Herbert Gieser (CDU) glaubt, dass „die verfahrene Situation, in der wir uns befinden, auch der Argumentation von Schröder geschuldet ist“. Außerdem wurde angeregt, man solle die durchfahrenden Autos mal wieder neu zählen lassen. Kritik wurde auch laut, dass die Zahlen zu ruhigeren Tageszeiten gemessen und dann einfach auf andere Zeiten hochgerechnet würden.