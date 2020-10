Bürgerschalterim Windfang

Oftersheim.Der Publikumsverkehr im Rathaus, im Verwaltungsgebäude sowie in der Bücherei bleibt zunächst bis Ende des Jahres eingeschränkt, teilt die Verwaltung mit. Bürger sollen telefonisch oder per E-Mail mit der Verwaltung Kontakt aufnehmen und einen Termin vereinbaren. Mit diesem Termin kann man dann problemlos das Rathaus betreten.

Das Rathaus kann vorerst nicht regulär geöffnet werden, weil die gesetzlichen Vorgaben (Abstands- und Hygieneregeln) wegen der räumlichen Gegebenheiten nicht gewährleistet werden können. Die Terminvergabe ist zum Gesundheitsschutz. Außerdem können so Warteschlangen im und vor dem Rathaus vermieden werden. Eine Mund-Nase-Bedeckung ist beim Betreten des Rathauses für alle verpflichtend.

Kurze Anliegen direkt bearbeiten

Aufgrund der kühler werdenden Temperaturen wurde der „Bürgerschalter“ im Fenster des Bürgerbüros in den Windfang am Eingang des Rathauses verlegt. Die innenliegende Tür des Windfangs, die geschlossen bleiben wird, fungiert künftig als „Anmelde- und Schalterbereich“ mit Klingel. Die Kolleginnen des Bürgerbüros können somit – wie bisher schon – kürzere Anliegen direkt bearbeiten. Terminvergabe Montag/Freitag 8 bis 13 Uhr, Dienstag 8 bis 17 Uhr, Mittwoch 7 bis 13 Uhr und Donnerstag 8 bis 18 Uhr unter Telefon 06202/597-0 oder per E-Mail an buergerbuero@oftersheim.de. zg

