Buffet nach dem Gedankenaustausch

Unter dem Motto „. . . wie dich selbst“ steht am Freitag, 8. Februar, 19 Uhr, der Abend „Bibel mit Biss“ im Gemeindesaal der evangelischen Kirche. Man kennt vielleicht den an eine Häuserwand gesprayten Spruch: „Jesus liebt Dich!“, unter den jemand geschrieben hat: „Da muss er aber schön blöd sein!“ Man könnte das eine selten gut abgekürzte Version der Tatsache nennen, dass Selbstliebe schwieriger ist, als sie auf den ersten Blick aussieht.

Lange galt es als verpönt sich selbst zu lieben und immer noch gibt es das als Vorwurf, jemand sei egoistisch und selbstverliebt. Wie genau geht aber Selbstliebe? Warum ist sie – nach biblischem nicht weniger als nach psychologischem Befund – unabdingbar für die Nächstenliebe und was hat beides mit der Gottesliebe zu tun? Ist Narzissmus eine Krankheit oder gehört er einfach nur zu den Bedingungen des Menschseins? Und worum handelt es sich bei der Nächstenliebe?

Die Bibel gibt auf solche Fragen meist keine allgemeingültigen Antworten, sondern packt diese in Geschichten. Mehr davon gibt es bei „Bibel mit Biss“.

Der Vortrag inklusive eines reichhaltigen Buffets, das das Team von „Bibel mit Biss“ bestückt, und Musik kostet 12 Euro pro Person, zu entrichten an der Abendkasse. Anmeldungen per E-Mail: tina@assmann- oftersheim.de oder telefonisch unter 06202/59 31 86. her

