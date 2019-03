Bunte Eier als Dekoration für grüne Zweige

Oftersheim.Der Brauch kam in den 1980er Jahren von der Fränkischen Schweiz auch in die Hardtgemeinde. Vor 30 Jahren hatten Magdalena Klee und Friedl Vobis die Idee, eine Osterkrone zu binden. Viele Jahre schmückte das Schmuckstück den Brunnen im Museumshof in der Mannheimer Straße 59. Mittlerweile wird sie jedes Jahr – zwei Wochen vor Karfreitag – am Brunnen vor dem Rathaus aufgestellt. „Dieses Mal aber

...