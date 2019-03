Bunte Eier zieren traditionsgemäß den Brunnen

Oftersheim.In wenigen Wochen ist Ostern – das Fest der Auferstehung Jesu Christi. In vielen Gemeinden in der Region ist es Brauch, eine Osterkrone zu binden und aufzustellen. Diese Idee kam auch in der Hardtwaldgemeinde auf – und das schon vor 30 Jahren. Magdalena Klee und Friedl Vobis schmückten viele Jahre den Brunnen im Museumshof in der Mannheimer Straße 59. Später fand die Krone auf dem Brunnen auf dem Rathausplatz einen neuen Standort – und noch heute hat sie dort jährlich ihren Platz.

Das Eisengestell wurde von Heini Münch gefertigt. Der Arbeitskreis „Museum“ stellt die Osterkrone auf. Vorher erfolgt das Binden mit Zweigen und Schmücken mit Eiern, das in den Händen der Frauen des Arbeitskreises „Volkskunde und Brauchtum“ liegt.

Das kleine Jubiläum wird mit dem Aufstellen der Osterkrone am Freitag, 29. März, um 9.30 Uhr gefeiert. Bürgermeister Jens Geiß sowie der Vorsitzende des Heimat- und Kulturkreises, Dieter Burkard, sind anwesend. Die Gemeinde spendiert den Sekt und die Brezeln der Verein. Die kleine Feier wird musikalisch mit Frühlingsliedern der Klasse 4c von der Friedrich-Ebert-Schule begleitet – unter der Leitung von Veronika Waidmann. Alle, die Interesse haben, sind zur Feier eingeladen.

Da ohne gebundene Osterkrone kein Aufstellen stattfinden kann, muss diese wenige Tage zuvor erst noch gefertigt werden. Auch dies erfolgt in diesem Jahr bereits zum 30. Mal. Interessenten, die Lust haben, sich am Binden der Osterkrone zu beteiligen, können die Frauen des Arbeitskreises „Volkskunde und Brauchtum“ unterstützten. Die Teilnehmer treffen sich dafür am Mittwoch, 27. März, um 14 Uhr in der Mannheimer Straße 61. Helmut Spieß kümmert sich um das Grün zum Binden.

Entstehung einer Tradition

Der Begriff Osterkrone wird von der Form abgeleitet, da die Dekoration an eine Krone erinnert. Die Tradition kommt aus der Fränkischen Schweiz, einer Region in Oberbayern. Den Überlieferungen nach entstand der Brauch Anfang des 20. Jahrhunderts.

Meist werden öffentliche Brunnen mit Ostereiern und anderen Verzierungen geschmückt. Seit den 1980er Jahren wird dieser Brauch auch in anderen Teilen Deutschlands umgesetzt. Dass es sich um den Standort meist an einem Brunnen handelt, hängt mit der Bedeutung des Wassers als lebensspendendes Element zusammen. Um in der wasserarmen Gegend der fränkischen Alb entgegenzuwirken, errichteten die Bewohner Brunnen und Zisternen. Bevor der Schmuck aufgestellt wird, wird traditionell der Brunnen gesäubert. Im Anschluss werden die Girlanden, Zweige und Eier aufgestellt, die zuvor bemalt und verziert wurden. In vielen Gegenden werden dafür Plastikeier verwendet. zg/vas

© Schwetzinger Zeitung, Montag, 25.03.2019