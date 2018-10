Bunte Kunstwerke aus Wolle

OFTERSHEIM.„Ist das schön, was es da alles gibt.“ Viele Besucher sind erstaunt über die Vielfalt der kunsthandwerklichen Angebote beim Markt in der Kurpfalzhalle. Besucher gingen dort auf Erkundungstour und gönnten sich die beliebte Kürbissuppe und ein Stück Kuchen im Tagescafé. Ein Rundgang im Mekka der Woll-, Holz-, Ton-, Farb- und Papierverarbeiter lohnte umso mehr. Magisch zogen die orangefarbenen Kürbisse an, die als Vasen für herbstliche Blumen dienten. Gleich daneben verzückten die farbenfrohen Bilder von Wolfgang Rupp: „Die bringen Farbe in ihre Wohnung“, warb der Künstler.

Auf die Kälte zielten Wollkünstler ab, die mit Socken, Mützen sowie schicken Schals überwiegend weibliche Gäste begeisterten. Da das Fest der Feste naht, suchten einige bereits nach kleinen Geschenken für die Lieben. Beim Schmuck für Ohren und Hals wurden sie bei den Edelsteinen und Perlenarmbändern fündig. Andere interessierten sich für Handtaschen oder die gefilzten Figuren von Christiane Treiber.

Viele Ältere schlenderten an den Auslagen entlang, kauften hier und da ein Kleidungsstück oder ein Holzspielzeug für die Enkel. Christa Hufnagel aus Schwetzingen freute sich: „Unser Enkelkind ist erst drei Monate alt, hier gibt es so schöne weiche Hosen“, sagte sie und packte zwei farbenfrohe Exemplare ein. Immer beliebter werden hausgemachte Produkte, davon kann Ausstellerin Yvonne Wierer ein Lied singen, deren Marmeladen-Kreationen und Kräuteressige sich großer Beliebtheit erfreuten.

Nicht zuletzt kamen die ersten weihnachtlichen Dekoraktionsobjekte und Krippen bestens bei den zahlreichen Besuchern an. Einmal mehr ein Beweis dafür, dass das neue Organisationsteam mit Yvonne Jung und Jan Wippert ein gutes Händchen bewiesen hat. zesa

