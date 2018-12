Bunte Lichter zu Elektro Pop

Traditionell rockig wird die Vorweihnachtszeit im Jugendzentrum. Beim „Adventsrock“ am Freitag, 14. Dezember, 20 Uhr (Einlass: 19 Uhr) treten drei außergewöhnliche Bands auf, die die besinnliche Zeit ausreichend versüßen, heißt es in eine Pressemitteilung des Veranstalters.

Oftersheim.Neben „Chasing Whisper“ und „Heartdown“ treten auch „Yodas Rising“ auf. Sie ordnen ihren Musikstil im Bereich des Elektro Pop ein – klingt außergewöhnlich und ist es auch. Das Projekt „Yodas Rising“ wurde Ende 2017 ins Leben gerufen. Zwei Freunde aus der Nähe von Karlsruhe haben sich durch die damalige Band „Stop! Death Behind Her Smile“ kennengelernt. Zwar stehen sie nach eigener Aussage noch am Anfang des Projekts, schauen jedoch auf eine interessante musikalische Vergangenheit zurück: Mit ihrer damaligen Band haben sie schon zahlreiche Konzerte, unter anderem mit Bands wie beispielsweise „Eskimo Callboy“, „Breakdown of Sanity“ oder „Nasty“, in ganz Deutschland zusammen gespielt. Weitere Referenzen bestehen zu den Bands „Grizzly“, „One Last Hero“ und „All Time Flavour“.

Viel Arbeit in nächster EP

Neben einem Liveauftritt bietet „Yodas Rising“ zudem eine visuelle Komponente, die die Musik durch verschiedene Lichtelemente abgestimmt unterstützt. Besonders interessant wirkt das zu den elektronischen Parts.

Video Lokales Oftersheim: Yodas Rising mit ihrem Song "The Awakening"

In diesem Jahr steckten die Musiker von „Yodas Rising“ viel Arbeit und Energie in die EP „Heroine“, die sowohl als CD als auch auf jeder Plattform in digitaler Form zur Verfügung steht.

Darüber hinaus wurden drei Musikvideos via Youtube veröffentlicht. „Yodas Rising“ wird beim „Adventsrock“ die Hauptband sein und am Ende spielen.

Info: Der Eintritt zum „Adventsrock“ im Juz, Mannheimer Straße 67, kostet 5 Euro. Einlass für Jugendliche ab 14 Jahre ist um 19 Uhr, das Konzert beginnt um 20 Uhr.