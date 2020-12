Bunte Punkte, Striche und Symbole auf den Bäumen – das ist Forstgraffiti

Dem aufmerksamen Waldspaziergänger entgeht nicht, dass manche Bäume bunte Punkte oder schräge Striche haben und einige Stämme mit besonderen Symbolen versehen sind. Försterin Melissa Rupp vom Kreisforstamt erklärt in einer Pressemitteilung, was es mit den Markierungen im Wald auf sich hat: „Mit den sogenannten Forstgraffiti bereiten wir uns auf die Arbeit im Herbst und Winter vor. Sie dienen den Forstleuten zur Orientierung.“ Die Zeichensprache, mit der sich Förster und Forstwirt verständigen, werde „Auszeichnen“ genannt. „Beim Auszeichnen richtet sich mein erster Blick in die Baumkrone und auf den Baumstamm“, erklärt Melissa Rupp: „Ich schaue dabei nicht primär, welcher Baum wegmuss, sondern welcher Baum gefördert werden soll.“

Punkte oder Linie rund um den Baum: Sie markieren die Stars im Wald, die sogenannten Zukunftsbäume. Sie werden unterstützt, indem Konkurrenten, die ihr Wachstum behindern, gefällt werden. „Entscheidend, ob ein Baum gefördert oder gefällt werden soll, ist beispielsweise, ob es eine seltenere Baumart ist, ob ein Baum besonders kräftig und vital erscheint oder ob ein besonders schöner gerader Stamm verspricht, später einmal wertvolles Holz, beispielsweise für den Möbelbau zu liefern“, erläutert die Försterin.

Roter Strich: Das bedeutet dagegen, dass der Baum bei der nächsten Waldpflegemaßnahme gefällt werden soll.

Zwei Querlinien: Damit werden die sogenannten Rückegassen gekennzeichnet, schmale Fahrlinien im Wald, auf denen das Holz transportiert wird. Forstmaschinen fahren ausschließlich innerhalb der gekennzeichneten Rückegassen. So wird der empfindliche Waldboden geschont.

Ö oder Specht-Symbol: Das ist die Auszeichnung der sogenannten Biotopbäume, die ein besonderes Fachwissen voraussetzt. Die Bäume, die ökologisch besonders bedeutsam sind, beispielsweise Specht-, Höhlen- oder Horstbäume, haben einen hohen Wert für die biologische Vielfalt. Neben dem Buchstaben „Ö“ oder dem Specht-Symbol sprühen die Förster im Rhein-Neckar-Kreis manchmal auch die Geweihstange eines Hirsches auf den Habitatbaum. Biotopbäume sind als Lebensraum vieler Tiere, Pflanzen und Pilze sehr wertvoll und wichtiger Bestandteil des Wirtschaftswaldes, deshalb werden sie langfristig erhalten. zg/vw

