Anzeige

Es schließt sich ein geselliges Beisammensein bei Mittagessen, Kaffee und Kuchen im Josefshaus in der Bismarckstraße an. Alle Gottesdienstbesucher und Gemeindemitglieder werden von den Organisatoren eingeladen, davon Gebrauch zu machen. Für die Kuchentheke werden von den Helfern noch Kuchenspenden erbeten. Die können am Fronleichnamstag ab 8.30 Uhr im Josefshaus abgegeben werden.

„Die Besonderheit, an diesem Tag für das Essen nicht direkt zu kassieren, behalten wir gerne bei“, heißt es vom Organisationsteam. An den Ausgängen werden Kassen aufgestellt, in die jeder – seinen Möglichkeiten entsprechend – einen Beitrag geben kann. Zur Orientierung der Kosten für Essen und Getränke liegen Preislisten aus. zg

© Schwetzinger Zeitung, Donnerstag, 24.05.2018