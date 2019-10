Cäcilienchor feiert 110. Geburtstag

Oftersheim.Das Cäcilienfest am Sonntag, 17. November, wird zum Anlass genommen, das 110-jährige Jubiläum des Cäcilienchors, also des katholischen Kirchenchors von St. Kilian, zu feiern. Der Tag wird mit einem Festgottesdienst in St. Kilian um 10 Uhr beginnen. Unter der Leitung von Tamara Ibragimowa singt der Chor in Begleitung von Orgel und Streicher die Messe in F-Dur von Jaques-Nicolas Lemmens. Im Anschluss daran ist eine Feier im Josefshaus mit gemeinsamem Essen geplant. Im Mittelpunkt des Programms stehen Ehrungen langjähriger Mitglieder. Der Chor singt zur Unterhaltung der Gäste heitere Lieder, teils aus Operetten. Für ein reichhaltiges Kuchenbuffet und Kaffee sorgen die Aktiven.

Auch Gäste und Freunde des Chors sind zum Mitfeiern willkommen. Einladungen mit Anmeldeformular und Programm des Tages finden sich im Schriftenstand in der Kirche. zg

© Schwetzinger Zeitung, Donnerstag, 31.10.2019