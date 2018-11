Cäcilienfest mit Ehrungen

Oftersheim.Der katholische Kirchenchor St. Kilian feiert am morgigen Sonntag sein Cäcilienfest, das mit einem Festgottesdienst, gehalten von Pfarrer Friedbert Böser, um 10 Uhr in der St. Kilianskirche beginnt. Unter der Leitung von Tamara Ibragimowa gestaltet der Chor die Messfeier mit der C - Dur Messe Nr. 7 von Charles Gounod, begleitet an der Orgel von Dr. Lothar Gaa.

Im Anschluss an den Gottesdienst treffen sich die fördernden und aktiven Mitglieder sowie Freunde zum gemeinsamen Essen im Josefshaus. Im Mittelpunkt der Feier stehen Ehrungen langjähriger Mitglieder. Mit Gesang und einem abwechslungsreichen Programm werden die Gäste bei Kaffee und Kuchen unterhalten. fw

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 03.11.2018