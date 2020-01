Café für alle Eltern

Oftersheim.Demnächst soll es einen integrativen offenen Elterntreff geben. Dieser findet ab Mittwoch, 12. Februar, wöchentlich mittwochs ab 14 Uhr für Eltern, werdende Eltern und Großeltern aller Nationalität und Herkunft statt, heißt es in der Pressemitteilung. Das über das Landesprogramm „Stärke“ finanzierte Angebot wird von der Diplomsozialpädagogin Heide Graze im Unterrichtsraum des Siegwald-Kehder-Hauses (Mannheimer Straße 19-29, Untergeschoss) ausgerichtet.

Der integrative offene Elterntreff besteht aus zwei Teilen: eine Krabbelgruppe für Eltern mit Babys von einem Monat bis anderthalb Jahren von 14 bis 15.30 Uhr und ein Elterncafé für Eltern, werdende Eltern und Großeltern von 16 bis 17 Uhr.

Kontakte knüpfen

Eingeladen sind Oftersheimer Eltern, Großeltern und werdende Eltern aller Nationalität und Herkunft, um sich in lockerer Atmosphäre auszutauschen und Kontakte zu knüpfen. Gerne können Fragen rund um die Themen Erziehung, Schwangerschaft, kindliche Entwicklung, Ernährung, Gesundheit und andere Themenfelder mitgebracht werden. Das Angebot ist kostenfrei. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Bei Fragen und für weiterführende Infos hilft Heidi Graze weiter unter Telefon 06202/59 35 25 oder per E-Mail an atemraum@aol.com. zg

