Capoeira, Geocaching und Tischtennis

Oftersheim.Langsam neigen sich die Sommerferien dem Ende zu. Und damit geht auch das Ferienprogramm von Gemeinde in Kooperation mit Vereinen, Organisationen und Firmen in die (fast) letzte Runde. Die Angebote richten sich an die Teilnehmer, die sich rechtzeitig angemeldet und Zusagen bekommen haben. Am Dienstag, 3. September, steht Capoeira zum Schnuppern an, ein Angebot des Schwetzinger Vereins für die brasilianische Kampfkunst für Kinder von sechs bis neun Jahren von 10 bis 11.30 Uhr und für Zehn- bis 14-Jährige von 12 bis 13.30 Uhr, beides im Rose-Saal.

Der TTG Eichenkreuz lädt Kinder von acht bis zwölf Jahren am Donnerstag, 5. September, 10 bis 13 Uhr, in die Kurpfalzhalle ein. Mitzubringen sind Tischtennisschläger, bequeme Sportkleidung, Hallensportschuhe und ausreichend Getränke.

Geocaching, eine moderne Schnitzeljagd mit GPS, veranstaltet die Praxis für Ergotherapie Rebennack mit sechs bis acht Jahre alten Kindern am Samstag, 7. September, von 10 bis 13 Uhr. Treffpunkt ist um 10 Uhr an der Grillhütte. Mitzubringen sind bequeme Kleidung, festes Schuhwerk, Sonnenschutz, Rucksackverpflegung und ausreichend Getränke. Der Veranstalter weist darauf hin, dass die Veranstaltung bei Regen ausfällt. az/zg

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 31.08.2019