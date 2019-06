Christen und Muslime im Dialog

18. Gerresheimer Fußballturnier

„Fair Play“ und Spaß stehen im Vordergrund

Elf Mannschaften aus der ganzen Welt treffen beim 18. Gerresheimer Fußballturnier vom 28. bis 30. Juni aufeinander. Gastgeber in diesem Jahr: das Werk in Bettingen. Bettingen. Was 2002 als Idee dreier deutscher Glaswerke begann, ...